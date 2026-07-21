Силач и фитнес-блогер из Бердска Do4a скончался в возрасте 37 лет

Бодибилдер и фитнес-блогер готовился к пересадке сердца.В Санкт-Петербурге умер уроженец города Бердска Новосибирской области, фитнес-блогер и основатель проекта Do4a Вадим Иванов, известный под псевдонимом Do4a.
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