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Царьград

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Силач и фитнес-блогер из Бердска Do4a скончался в возрасте 37 лет

Силач и фитнес-блогер из Бердска Do4a скончался в возрасте 37 лет

Бодибилдер и фитнес-блогер готовился к пересадке сердца.В Санкт-Петербурге умер уроженец города Бердска Новосибирской области, фитнес-блогер и основатель проекта Do4a Вадим Иванов, известный под псевдонимом Do4a.

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