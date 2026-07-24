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Царьград

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Ветеранам СВО поможет телемедицина: проект Елены Слободы

Ветеранам СВО поможет телемедицина: проект Елены Слободы

Выпускница программы «Защитники. Под крылом Архангела» Елена Слобода и руководитель регионального филиала фонда «Защитники Отечества» Юлия Моногарова провели встречу, в ходе которой были обсуждены перспективы взаимодействия в сфере поддержки участников Специальной военной операции, вернувшихся с передовой.

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