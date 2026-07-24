Ветеранам СВО поможет телемедицина: проект Елены Слободы

Выпускница программы «Защитники. Под крылом Архангела» Елена Слобода и руководитель регионального филиала фонда «Защитники Отечества» Юлия Моногарова провели встречу, в ходе которой были обсуждены перспективы взаимодействия в сфере поддержки участников Специальной военной операции, вернувшихся с передовой.