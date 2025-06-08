Аида Гарифуллина впервые за три года спела в "Травиате" в Большом театре

Знаковое событие для любителей оперы, в Большом театре прозвучала легендарная опера "Травиата", на сцене – звезды мировой величины, а главную партию впервые за три года исполнила заслуженная артистка России Аида Гарифуллина.
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