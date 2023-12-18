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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Хотели сделать приятно — Sony разрешила: Разработчик God of War Ragnarok объяснил бесп...

Хотели сделать приятно — Sony разрешила: Разработчик God of War Ragnarok объяснил бесплатную природу дополнения ValhallaПосле отмены The Last of Us Online, что стало следствием риска смещения фокуса Naughty Dog с одиночных игр на лайв-сервисы, в сети появилась еще одна приятная новость от другой студии PlayStation.

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