Хотели сделать приятно — Sony разрешила: Разработчик God of War Ragnarok объяснил бесп...

Хотели сделать приятно — Sony разрешила: Разработчик God of War Ragnarok объяснил бесплатную природу дополнения ValhallaПосле отмены The Last of Us Online, что стало следствием риска смещения фокуса Naughty Dog с одиночных игр на лайв-сервисы, в сети появилась еще одна приятная новость от другой студии PlayStation.