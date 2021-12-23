Опрос: 68% представителей российской молодежи стремятся вести экологичный образ жизни

Под экологичным образом жизни они подразумевают экономию ресурсов и сортировку отходов. Об этом рассказал председатель Федерального экспертного совета (ФЭС), глава московского совета Всероссийского общества охраны природы Элмурод Расулмухамедов, сославшись на недавние опросы.
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