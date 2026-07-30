Шоу-бизнес: Разорвала все контракты в России и уехала в США: Как живёт за океаном Ольга Шелест - ведущая из «Бодрого утра»

Ольга Шелест - девчонка с задорной улыбкой с канала MTV - была не просто звездой — она была «своей», подругой из соседнего двора, которая могла без стеснения пошутить, корчить рожицы и оставаться при этом невероятно обаятельной.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии