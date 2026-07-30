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Культурология.рф

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Шоу-бизнес: Разорвала все контракты в России и уехала в США: Как живёт за океаном Ольга Шелест - ведущая из «Бодрого утра»

Шоу-бизнес: Разорвала все контракты в России и уехала в США: Как живёт за океаном Ольга Шелест - ведущая из «Бодрого утра»

Ольга Шелест - девчонка с задорной улыбкой с канала MTV - была не просто звездой — она была «своей», подругой из соседнего двора, которая могла без стеснения пошутить, корчить рожицы и оставаться при этом невероятно обаятельной.

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