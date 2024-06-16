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NCR: ученые нашли новый подход к борьбе с ожирением печени при помощи молекулы

NCR: ученые нашли новый подход к борьбе с ожирением печени при помощи молекулы

Ученые из Университета Генриха Гейне провели исследование, которое может привести к новому подходу к борьбе с жировой болезнью печени (ЖБП), основываясь на влиянии насыщенных жирных кислот на выработку сигнальной молекулы SEMA3A.

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