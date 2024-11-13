Медвежий угол
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Медвежий угол

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“Я здесь что хочу, то и делаю! Вы мне не указ!”: иностранец, оскорбивший русских, пойман и ждёт депортацию

“Я здесь что хочу, то и делаю! Вы мне не указ!”: иностранец, оскорбивший русских, пойман и ждёт депортацию

Avia.pro - СМИ https://vk.com/video-57750014_456244736 С этого история началась. На просторах российских городов снова разгорелся скандал, связанный с агрессивным поведением иностранного гражданина, который не только отказался оплачивать проезд в автобусе, но и оскорблял русских пассажиров, называя их нехорошими словами.

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Комментарии
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SI
Sergey Ivanov
Весьма здравое предложение. Именно поэтому оно принято не будет. У нашей власти по меньшей мере 2 примера: ОАЭ и Белоруссия. Принцип одинаковый. Именно тот, что вы и описали в вашей заметке. Проблема в том, что русский идет своим путем! И чужой опыт для него- не опыт! Русский обязательно должен сплясать гопака на граблях, на которые до него наступали другие.
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1 час.
Т Н
Надо!!! Но русского закроют (кому ж охота на нары?), а чжпго - нет.
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1 час.
ТН
Т Н
Смею поправить: проблема в круговороте бабла «мигрант-ОПГ(диаспора)-власть».
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1 час.

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