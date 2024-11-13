“Я здесь что хочу, то и делаю! Вы мне не указ!”: иностранец, оскорбивший русских, пойман и ждёт депортацию

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Sergey Ivanov

Весьма здравое предложение. Именно поэтому оно принято не будет. У нашей власти по меньшей мере 2 примера: ОАЭ и Белоруссия. Принцип одинаковый. Именно тот, что вы и описали в вашей заметке. Проблема в том, что русский идет своим путем! И чужой опыт для него- не опыт! Русский обязательно должен сплясать гопака на граблях, на которые до него наступали другие.