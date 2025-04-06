🤯Вызывайте дурку Мода на дубайский шоколад продолжает набирать обороты. Кондитерам так понравилась хрустящая фисташка, что ее добавляют буквально во всё: попкорн, фрукты, Пасхальные куличи!.
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🤯Вызывайте дурку Мода на дубайский шоколад продолжает набирать обороты. Кондитерам так понравилась хрустящая фисташка, что ее добавляют буквально во всё: попкорн, фрукты, Пасхальные куличи!.