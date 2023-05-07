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Сегодня: родились Дэвид Аттенборо и Энрике Иглесиас

Сегодня: родились Дэвид Аттенборо и Энрике Иглесиас

8 мая 2023 года, понедельник Пётр Налич даст по-летнему весенний концерт. Вера Васильева и Александр Ширвиндт вспомнят Анатолия Папанова в Театре Сатиры.

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