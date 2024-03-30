Студенты Петербурга представят 3D-слепок мозга анкилозавра на Московском международном салоне образования

Это самая подробная трехмерная модель мозга и сосудов головы травоядного динозавра Санкт-Петербургский университет примет участие в ежегодной образовательной выставке — Московском международном салоне образования - и покажет себя как пространство образовательных и научных возможностей, сообщает пресс-служба университета.
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