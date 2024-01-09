Песков прокомментировал проблемы с отоплением в регионах РФ

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с отключением отопления в морозы в Подмосковье и Херсонской области и рассказал, почему президент Владимир Путин взял на контроль ситуацию.
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