Условия жизни большой семьи 11-летней студентки МГУ Алисы Тепляковой: что рассказал ее отец АнастасияМосквич по имени Евгений Тепляков, который стал известен как отец девочки, закончившей школу в возрасте семи лет, поделился деталями жизни многодетной семьи.