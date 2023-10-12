Условия жизни большой семьи 11-летней студентки МГУ Алисы Тепляковой: что рассказал ее отец АнастасияМосквич по имени Евгений Тепляков, который стал известен как отец девочки, закончившей школу в возрасте семи лет, поделился деталями жизни многодетной семьи.
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