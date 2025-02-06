МВД расширяет перечень лиц, имеющих право на репатриацию в Россию

Eduard

Лично я в бтой абракадабре по-российски ничего не понял! Любят в Росмии пару человек славянского вида отправлять куданто на хрен,при этом миллионы узбеков и таджиков ошиваются в Питере и Москве! Такая привеленжгия чуркам у которых своё государство есть?