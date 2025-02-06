МВД РФ предложило расширить список категорий соотечественников, которые могут участвовать в программе переселения в качестве репатриантов.
МВД расширяет перечень лиц, имеющих право на репатриацию в Россию
Комментарии
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Eduard
Лично я в бтой абракадабре по-российски ничего не понял! Любят в Росмии пару человек славянского вида отправлять куданто на хрен,при этом миллионы узбеков и таджиков ошиваются в Питере и Москве! Такая привеленжгия чуркам у которых своё государство есть?
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8 час.
Eduard
Я бы в Россию приехать хотел,но не "к черту на кулички"!
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8 час.
Eduard
А если имеет гражданство ,какая разница,если человек желает к вам приехать? Почему чурки со своим гражданством получают паспорта России,хотя они не беженцы?
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8 час.
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