Новая редакция перечня государственного имущества ЯНАО, свободного от прав третьих лиц

Публикуем новую редакцию перечня государственного имущества ЯНАО, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (по состоянию на 17 февраля 2022 года).