Низехонько они так летят. То есть, падают. С самолетов. И другими способами исчезают важные люди: Американский генерал Энтони Поттс погиб при неустановленных обстоятельствах в авиакатастрофе в штате Мэриленд, сообщила газета минобороны США И обстоятельства ведь не установлены! Был человек и нет человека.
Ой, НАТОвские генералы полетели
Комментарии
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БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
Да ради Бога.
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2 час.
Daddy Bo
Ничего. Привыкнут. У бога все живы. Нехай с ними.
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22 мин.
лл
лина любимцева
Генералы УКРАЛИ и не поделились?... Вот и ответили... ТАМ же только ТАК!!
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6 мин.
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