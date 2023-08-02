Ой, НАТОвские генералы полетели

Низехонько они так летят. То есть, падают. С самолетов. И другими способами исчезают важные люди: Американский генерал Энтони Поттс погиб при неустановленных обстоятельствах в авиакатастрофе в штате Мэриленд, сообщила газета минобороны США И обстоятельства ведь не установлены! Был человек и нет человека.