Politico: часть стран ЕС опасается использования замороженных активов России

Некоторые государства Евросоюза обеспокоены последствиями возможного использования замороженных активов России для поддержки Украины, пишет европейская версия газеты , ссылаясь на источники среди европейских дипломатов.
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