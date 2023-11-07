Коллектив спортивно-бального танца «Ника» завоевал высокие награды на конкурсе «Восточная сказка» в Казани

Коллектив спортивно-бального танца «Ника» МАУК МГП «Центр культуры и досуга» принял участие в 49-ом Международном конкурсе музыкально — художественного творчества «Восточная сказка», организованном творческим объединением «Триумф».
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