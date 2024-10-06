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WP: Киеву предложат «конкретные шаги» для членства в НАТО

WP: Киеву предложат «конкретные шаги» для членства в НАТО

С того момента, когда глава киевского режима Владимир Зеленский уведомил власти Соединённых Штатов Америки о содержании собственного победного плана, прошёл двухнедельный период, но американская сторона всё ещё не прокомментировала данную стратегию.

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