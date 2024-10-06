С того момента, когда глава киевского режима Владимир Зеленский уведомил власти Соединённых Штатов Америки о содержании собственного победного плана, прошёл двухнедельный период, но американская сторона всё ещё не прокомментировала данную стратегию.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии