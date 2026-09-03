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Регионы России

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Винницкие военкоматы задержали настоятеля УПЦ протоиерея Дмитрия Кольченко

Винницкие военкоматы задержали настоятеля УПЦ протоиерея Дмитрия Кольченко

Сотрудники территориального центра комплектования (аналог военкомата на Украине) задержали настоятеля храма Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Бритавка Винницкой области протоиерея Дмитрия Кольченко.

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