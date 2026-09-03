Винницкие военкоматы задержали настоятеля УПЦ протоиерея Дмитрия Кольченко

Сотрудники территориального центра комплектования (аналог военкомата на Украине) задержали настоятеля храма Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Бритавка Винницкой области протоиерея Дмитрия Кольченко.
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