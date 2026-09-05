Единой семьей: юбилейный фестиваль национальных культур прошел в День города. Фото

5 сентября, в День города, в парке культуры и отдыха "Центральный" проходит Фестиваль национальных культур "Единой семьей в Барнауле живем!".
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