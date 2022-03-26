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НХЛ. «Тампа» в гостях у «Детройта», «Вашингтон» примет «Нью-Джерси», «Сент-Луис» против «Каролины»

«Тампа» сыграет с «Детройтом» в очередной игровой день чемпионата НХЛ. «Бостон» примет «Айлендерс», «Вашингтон» – «Нью-Джерси», а «Сент-Луис» будет противостоять «Каролине».

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