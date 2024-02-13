Выявлены новые преступления участников движения АУЕ в Тыве

Сотрудники Следственного комитета и ФСБ России выявили новые преступления участников движения «Арестантское уголовное единство» (АУЕ, сообщество признано экстремистским и запрещено в РФ) на территории Республики Тыва.
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