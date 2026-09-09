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ТАСС

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Президент Вьетнама прибыл в Кремль для встречи с Путиным

Президент Вьетнама прибыл в Кремль для встречи с Путиным

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Генсекретарь Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама, президент страны То Лам приехал в Кремль, где у него состоятся переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, передает корреспондент ТАСС.

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