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Курьеру мошенников дали 3,5 года за хищение 4 млн рублей у девушки из Ярославля

Курьеру мошенников дали 3,5 года за хищение 4 млн рублей у девушки из Ярославля

18-летнему курьеру из Московской области, который по заданию мошенников-кураторов приехал в Ярославль, дали 3,5 года колонии общего режима.

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