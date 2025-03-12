Компания в Карелии недоплатила работникам при увольнении

Госинспекция труда добилась восстановления прав уволенных работниковФото: «RuNews» Государственная инспекция труда в Карелии добилась восстановления права работников одного из предприятий на выплату зарплаты в полном объеме.
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