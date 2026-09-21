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Уголь в порту Восточный подорожал до максимума с 2023 года

Уголь в порту Восточный подорожал до максимума с 2023 года

С начала 2026 года энергетический уголь в порту Восточный подорожал на 47,3%, а с сентября 2025 года — на 57,5%.

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