Столичные гребцы завоевали две награды в командных гонках на первенстве России

Фото: mos.ru/moskomsport Представители спортивной школы олимпийского резерва по гребле на байдарках и каноэ Московского городского физкультурно-спортивного объединения (МГФСО) завоевали золотую и серебряную медали на первенстве России по гребному слалому среди спортсменов до 19 лет.