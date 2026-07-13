Столичные гребцы завоевали две награды в командных гонках на первенстве России

Фото: mos.ru/moskomsport Представители спортивной школы олимпийского резерва по гребле на байдарках и каноэ Московского городского физкультурно-спортивного объединения (МГФСО) завоевали золотую и серебряную медали на первенстве России по гребному слалому среди спортсменов до 19 лет.
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