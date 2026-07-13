МОСИНФОРМ
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОСИНФОРМ

126 подписчиков

Столичные гребцы завоевали две награды в командных гонках на первенстве России

Столичные гребцы завоевали две награды в командных гонках на первенстве России

Фото: mos.ru/moskomsport Представители спортивной школы олимпийского резерва по гребле на байдарках и каноэ Московского городского физкультурно-спортивного объединения (МГФСО) завоевали золотую и серебряную медали на первенстве России по гребному слалому среди спортсменов до 19 лет.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии