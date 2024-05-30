Политнавигатор Многие украинские семьи разваливаются, потому что мужчины много лет на фронте, а жёны в тылу и Европе устраивают свою жизнь.
«Куча разводов»: украинские женщины не дожидаются мужей с войны
Комментарии
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вл
валерий лисицын
Сами себе наскакали никто их не гнал за кружевными труселями . Лично мне их не жаль как вспомнятся озверевшие рожи майдана ,орущие с тупой злобой . "режь русню, москалей на ножи " Хлебайте то что наварили.
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21 час.
ЛВ
Лариса Воробьева
Украина - це Европа! Хохлухи отожмут мужиков у немок, француженок, итальянок, испанок , англичанок и американок. До куда они ещё добежали в кружевных труселях? А мужикам светит только два пути - либо в плен, либо на кладбище! Какая там семья может быть, если америка объявила войну до последнего украинца...
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21 час.
лл
лина любимцева
Бандэровки всегда были продажными шалавами!!
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14 час.
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