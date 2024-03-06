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FT: избыточные сбережения в Китае представляют опасность для всего мира

FT: избыточные сбережения в Китае представляют опасность для всего мира

Вместе с остальными показателями Китай также является мировой сверхдержавой сбережений. В прошлом, в быстро растущей экономике с превосходными инвестиционными возможностями, высокие сбережения были большим активом.

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