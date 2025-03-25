Заболеваемость туберкулезом в Алтайском крае превысила средний по РФ уровень в 1,7 раза

К социальным группам риска относятся беженцы и мигранты из государств, где выявлению патологии уделяют меньше внимания Показатель заболеваемости туберкулезом в Алтайском крае оказался в 1,7 раза выше среднероссийского.
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