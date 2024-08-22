А действительно, зачем нужны срочники?

Alex Nемо

По большому счету нужно найти того придурка который посчитал что года службы достаточно чтобы из мальчишки сделать мужчину, воспитать солдата и обучить его необходимым навыкам! Найти и отправить к парням на передок рядовым в окопы, вне зависимости от возраста, звания и занимаемой ныне должности! Минималка для Армии это 2 года и для флота 3. Нас в свое время обучали в институте в течении 4 лет для того чтобы мы знали чему и как обучать солдат и как ими ПРАВИЛЬНО командовать, как нести за их жизни ответственность, а потом в Армии мы сами себя переучивали в боевых условиях за речкой!