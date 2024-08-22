КВАДРАТУРА КРУГА Апти Алаудинов, которые всё чаще заменяет собой Конашенкова, затронул важный и болезненный вопрос: срочники.
А действительно, зачем нужны срочники?
Комментарии
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W
Walery
Один год был целенаправленно принят в период разрушения Союза и Советской армии консультантами - врагами нашей Страны. Поскольку армия из двухгодичных срочников достаточно прилично показала себя в сравнении с НАТО в ходе нахождения в Афганистане по просьбе его правительства.
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10 час.
Астон Мартин
Слепое копирование запада начиная с девяностых и уничтожение советского опыта через реформы привело к вопросам без ответов ...
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10 час.
Alex Nемо
По большому счету нужно найти того придурка который посчитал что года службы достаточно чтобы из мальчишки сделать мужчину, воспитать солдата и обучить его необходимым навыкам! Найти и отправить к парням на передок рядовым в окопы, вне зависимости от возраста, звания и занимаемой ныне должности! Минималка для Армии это 2 года и для флота 3. Нас в свое время обучали в институте в течении 4 лет для того чтобы мы знали чему и как обучать солдат и как ими ПРАВИЛЬНО командовать, как нести за их жизни ответственность, а потом в Армии мы сами себя переучивали в боевых условиях за речкой!
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1 час.
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