В Абхазии мечтают об украинском Майдане и русских туристах, а нашим сторонникам хамят - «пророссийские всегда конченные паскуды»

Андрей Павлов

Правильно, не могу эти гордые и независимые зависимые создать такой мощный и высокотехнологичный бизнес, как майнинг. Ни интеллектуально, ни финансово. В этом деле уши наших олигархов за версту видны. Если принять эту версию, то все ништяки, которыми Россия пичкает эту "маленькую, но гордую птичку", становятся объяснимыми. Власти капстраны всегда в первую очередь обслуживают капитал, то есть в нашем случае олигархов. Те сделали из Абхазии своеобразный оффшор, и благодаря дармовой энергии качают оттуда нехилые бабки. А туповатые абхазы верят, что это они Россию нагнули.