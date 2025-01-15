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В Абхазии мечтают об украинском Майдане и русских туристах, а нашим сторонникам хамят - «пророссийские всегда конченные паскуды»

В Абхазии мечтают об украинском Майдане и русских туристах, а нашим сторонникам хамят - «пророссийские всегда конченные паскуды»

БлокнотРУ Проведенный в РФ опрос показал: оппозиция Абхазии своего добилась – республика начинает избавляться от русских.

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Комментарии
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Сергей Кузьмичев
Могу ошибаться, но мне кажется, что причина в абхазских фермах, где производят криптовалюту. Поэтому вернули бесплатное электричество и субсидирование.
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8 час.
Андрей Павлов
Правильно, не могу эти гордые и независимые зависимые создать такой мощный и высокотехнологичный бизнес, как майнинг. Ни интеллектуально, ни финансово. В этом деле уши наших олигархов за версту видны. Если принять эту версию, то все ништяки, которыми Россия пичкает эту &quot;маленькую, но гордую птичку&quot;, становятся объяснимыми. Власти капстраны всегда в первую очередь обслуживают капитал, то есть в нашем случае олигархов. Те сделали из Абхазии своеобразный оффшор, и благодаря дармовой энергии качают оттуда нехилые бабки. А туповатые абхазы верят, что это они Россию нагнули.
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4 час.
Nina Данилова
Бойкот,бойкот и пусть себя сами обеспечивают ,а не из нашего кармана
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2 час.

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