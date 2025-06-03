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Петербургский дневник

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Полицейские в Петербурге стали на 20,4 процента чаще раскрывать преступления

Полицейские в Петербурге стали на 20,4 процента чаще раскрывать преступления

За первые четыре месяца текущего года было зарегистрировано 21 750 нарушений закона С января по апрель 2025 года сотрудники правоохранительных органов зарегистрировали в Санкт-Петербурге 21 750 преступлений.

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