Суд Новосибирска арестовал 19-летнего водителя BMW за ДТП со смертельным исходом

В Новосибирске суд арестовал 19-летнего Никиту Заставнюка за смертельное ДТП на Красном проспекте. Управляя автомобилем BMW в состоянии опьянения, он нарушил правила и столкнулся с Hyundai, что привело к гибели двух человек.
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