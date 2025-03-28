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Суд Новосибирска арестовал 19-летнего водителя BMW за ДТП со смертельным исходом

Суд Новосибирска арестовал 19-летнего водителя BMW за ДТП со смертельным исходом

В Новосибирске суд арестовал 19-летнего Никиту Заставнюка за смертельное ДТП на Красном проспекте. Управляя автомобилем BMW в состоянии опьянения, он нарушил правила и столкнулся с Hyundai, что привело к гибели двух человек.

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Комментарии
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АГ
Александр Гуреев
Какая неосторожность, он знал что едет на красный, а это предполагает тяжкие последствия. Это дорога.
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