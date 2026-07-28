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Царьград

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Издание "Страна": В Одессе задержан начальник ТЦК за взятку

Издание "Страна": В Одессе задержан начальник ТЦК за взятку

В Одессе задержан глава территориального центра комплектования. Его обвиняют в получении взятки. С февраля 2022 года на Украине действует всеобщая мобилизация, создавая условия для коррупции среди военных и чиновников.

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