Издание "Страна": В Одессе задержан начальник ТЦК за взятку

В Одессе задержан глава территориального центра комплектования. Его обвиняют в получении взятки. С февраля 2022 года на Украине действует всеобщая мобилизация, создавая условия для коррупции среди военных и чиновников.
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