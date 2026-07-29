Чемпион ОИ Петренко дал совет фигуристке Загитовой в связи с ее школой

Олимпийский чемпион 1992 года в одиночном катании в составе Объединенной команды Виктор Петренко, который является уроженцем Одессы, высказался об открытии школы чемпионки ОИ Алины Загитовой и заявил об ответственности в работе тренером.
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