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Газета.ру

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Чемпион ОИ Петренко дал совет фигуристке Загитовой в связи с ее школой

Чемпион ОИ Петренко дал совет фигуристке Загитовой в связи с ее школой

Олимпийский чемпион 1992 года в одиночном катании в составе Объединенной команды Виктор Петренко, который является уроженцем Одессы, высказался об открытии школы чемпионки ОИ Алины Загитовой и заявил об ответственности в работе тренером.

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