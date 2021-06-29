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Самый успешный в личной жизни знак зодиака

Самый успешный в личной жизни знак зодиака

Какие знаки зодиака наиболее успешны в личной жизни, а какие «плетутся в хвосте»? Кто умеет найти и удержать рядом вторую половинку, прожить в одном союзе много лет и быть при этом безусловно счастливым?12 Стрельцы Да, к Стрельцам, как правило, у представителей противоположного пола повышенный интерес, у них случаются многочисленные романы и множественные браки, однако отношения чаще всего быстро распадаются — по их собственной ли вине, по стечению ли обстоятельств, не суть важно, главное, что им крайне редко удается встретить свою истинную вторую половинку и прожить с ней всю жизнь.

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