Радовалась вражеским атакам на русские города, а теперь - снова на наших экранах: Кто и зачем вернул Татьяну Лазареву** на ТВ?

В России кто-то в медийной сфере по-прежнему не замечает СВО. Михаила Шаца* и Татьяну Лазареву** вернули на русский экран - кто и зачем продолжает навязывать иноагентов отечественному зрителю?Казалось бы, с начала СВО прошло не так много времени по историческим меркам - 2,5 года.