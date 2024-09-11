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Царьград

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Радовалась вражеским атакам на русские города, а теперь - снова на наших экранах: Кто и зачем вернул Татьяну Лазареву** на ТВ?

Радовалась вражеским атакам на русские города, а теперь - снова на наших экранах: Кто и зачем вернул Татьяну Лазареву** на ТВ?

В России кто-то в медийной сфере по-прежнему не замечает СВО. Михаила Шаца* и Татьяну Лазареву** вернули на русский экран - кто и зачем продолжает навязывать иноагентов отечественному зрителю?Казалось бы, с начала СВО прошло не так много времени по историческим меркам - 2,5 года.

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Комментарии
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Игорь Васиков
Прекрасно известны имена вредителей на ТВ. Осталось озвучить имена тех, кто им помогает...
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16 час.
ИМ
Ильдус Мамлеев
Кто их вернул на экраны, это реальные &quot;Враги народа&quot; и меры к ним надо применять соответствующие, конфискация имущества и в лагеря на 25 лет!
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10 час.
Имшенецкий Юрий
Это очередная пустая статья, ставят вопросы, а отвечать на них сами не хотят. Говорят, что все фамилии известны, но эти фамилии не называют. Наверное боятся?
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9 час.

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