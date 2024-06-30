«Представительница древнейшей профессии»: Алсу снова высказалась о Решетовой

Певица Алсу решила уточнить, что она имела в виду, высказываясь в адрес модели Анастасии Решетовой. В своих социальных сетях она называла любовницу своего без пяти минут бывшего мужа «девушкой с низким социальным статусом».
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