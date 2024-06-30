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«Представительница древнейшей профессии»: Алсу снова высказалась о Решетовой

«Представительница древнейшей профессии»: Алсу снова высказалась о Решетовой

Певица Алсу решила уточнить, что она имела в виду, высказываясь в адрес модели Анастасии Решетовой. В своих социальных сетях она называла любовницу своего без пяти минут бывшего мужа «девушкой с низким социальным статусом».

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Комментарии
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ТН
Татьяна Новикова
Муж идиот полный! Алсу - красавица с отличной фигуркой, не смотря, что троих детей родила, достаточно скромная, домашняя! И чем эта Решетова лучше? Права Алсу, только своей распущенностью!!!
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11 час.

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