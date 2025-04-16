🔥 Симферопольская телебашня поздравит с Днём освобождения Алупки и Ялты 16 апреля на медиафасаде телебашни появятся поздравление «С Днём освобождения Алупки, Ялты!», звезды и символики городов.
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🔥 Симферопольская телебашня поздравит с Днём освобождения Алупки и Ялты 16 апреля на медиафасаде телебашни появятся поздравление «С Днём освобождения Алупки, Ялты!», звезды и символики городов.