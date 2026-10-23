В России льготная ипотека должна быть ограничена, ее объемы не должны расти. Об этом 23 октября сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.
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