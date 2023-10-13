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В России экспортеров обяжут продать часть валютной выручки для поддержки рубля

В России экспортеров обяжут продать часть валютной выручки для поддержки рубля

С 1 ноября 2023 года по 30 апреля 2024 года для отдельных компаний вводится обязательная репатриация и продажа валютной выручки на российском рынке в объёмах и сроках, которые будут установлены правительством.

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