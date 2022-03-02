Проверку сирен перенесли на неопределенный срок

Проверку сирен перенесли на неопределенный срок

Во всех субъектах страны будут перенесены комплексные проверки готовности систем оповещения населения регионального и муниципального уровней, запланированные на 2 марта.

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