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Эпохальная битва на двух фронтах. В Токио судьба устроила суперматч Россия - Бразилия. В женском олимпийском турнире команды встречались на самом старте плей-офф, а в мужском - в полуфинале

Эпохальная битва на двух фронтах. В Токио судьба устроила суперматч Россия - Бразилия. В женском олимпийском турнире команды встречались на самом старте плей-офф, а в мужском - в полуфинале

Обидно и досадно, но не стыдно Женщины. Четвертьфинал. Россия - Бразилия - 1:3 (25:23, 21:25, 19:25, 22:25) Однако на это сходство заканчивалось.

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