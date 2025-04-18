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В Орловской области «Логан» от столкновения с большегрузом вылетел с дороги

В Орловской области «Логан» от столкновения с большегрузом вылетел с дороги

В Колпнянском районе Орловской области произошло ДТП с участием легковушки и грузового автомобиля. Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, авария случилась 17 апреля в 23:10 на автодороге «Колпна – Моховое – граница Курской области».

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