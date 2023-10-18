«Вторая семья и незаменимость», — Чонгук рассказал, что обожает в Ви

Сегодня мы спросили у АРМИ, что Чонгук (Jungkook) особенно любит в своем лучшем друге Ви (V) и получили множество ответом о его динамичности, танцевальных навыках, чувстве стиля и других профессиональных черт, которые необходимы отличному артисту.