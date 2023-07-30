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"Окажете давление - пожалеете" - Мигранты запаниковали и стали угрожать Старикову и Матвееву

"Окажете давление - пожалеете" - Мигранты запаниковали и стали угрожать Старикову и Матвееву

Миграционная политика сильно просчиталась, и теперь каждый россиянин, проживающий в мегаполисе или небольшом городе может на себе это очень хорошо прочувствовать.

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Комментарии
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людмила михайлик
Не нужна нам Азия и Кавказ, отделились пусть живут, цари их в армию не брали, а на от них освободиться
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2 час.
tsan tsan
Да , мигрантский вопрос обострился, но зачем обострять ещё и внутренний национальный вопрос, ставя на одну ступень Среднюю Азию и ВЕСЬ Кавказ ?  Кто конкретно с Кавказа не хочет служить в армии ?
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2 час.
T
Tigra07
Поражает оторванность некоторых властителей от реальности. Видно не сталкивались они в жизни с этими &quot;людьми&quot;. Никакими армиями их не переделать. Иметь по 3 человека скрытых перебежчиков во взводах (наверное, мотострелковых, по 30 бойцов?), которые по 5 раз в день будут раком становиться, - &quot;замечательная&quot; идея даже для стройбата. А если принять во внимание что взводами редко кто воюет, что взводы в других родах войск могут быть и меньшей численности и что эти &quot;вояки&quot; без кучкования просто жить не могут, то в итоге получаем уже не совсем радужную картину вполне немалого объединения этих &quot;вояк&quot; внутри армии. Притом - вооружённых и обученных (если их можно будет обучить). А потом они выходят на гражданку. Обученными. И ни капельки не изменившиеся в плане законопослушности или отправления своих обрядов и потребностей. И штурмом берут Думу - вот на этой оптимистической ноте можно и закончить.
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1 час.

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