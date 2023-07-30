"Окажете давление - пожалеете" - Мигранты запаниковали и стали угрожать Старикову и Матвееву

T

Tigra07

Поражает оторванность некоторых властителей от реальности. Видно не сталкивались они в жизни с этими "людьми". Никакими армиями их не переделать. Иметь по 3 человека скрытых перебежчиков во взводах (наверное, мотострелковых, по 30 бойцов?), которые по 5 раз в день будут раком становиться, - "замечательная" идея даже для стройбата. А если принять во внимание что взводами редко кто воюет, что взводы в других родах войск могут быть и меньшей численности и что эти "вояки" без кучкования просто жить не могут, то в итоге получаем уже не совсем радужную картину вполне немалого объединения этих "вояк" внутри армии. Притом - вооружённых и обученных (если их можно будет обучить). А потом они выходят на гражданку. Обученными. И ни капельки не изменившиеся в плане законопослушности или отправления своих обрядов и потребностей. И штурмом берут Думу - вот на этой оптимистической ноте можно и закончить.