Хейли Бибер снялась в лифе из ракушек и шапке зайца в рекламной кампании Rhode

Косметический бренд Rhode представил новый продукт: очищающее средство Pineapple Refresh. По такому случаю основательница Rhode, Хейли Бибер, выпустила рекламную кампанию, в которой сама же и снялась вместе с Кэндис Свейнпол и другими моделями.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- "Так не бывает: что у тебя просто известные родители и поэтому ты снимаешься". Звезда сериала "Слово пацана" Анна Пересильд дала первое большое интервью
- Реакция Райана Гослинга на победу песни Кена на Critics Choice Awards 2024 стала мемной
- Оксимирон* и Максим Галкин* столкнулись с проблемами в ОАЭ из-за политических высказываний
Свежие комментарии