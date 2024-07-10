Столичный поставщик строительного оборудования оптимизировал продажи благодаря нацпроекту  

Столичная оптовая компания «Оптимист», поставляющая профессиональное оборудование и инструменты для строительства и ремонта, ускорила цикл продаж на 44% благодаря национальному проекту «Производительность труда».
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